Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu’na bekleniyor

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 12.30’da başlayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı aktarılırken, ”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Programında bir değişiklik olmaması durumunda toplantıya katılması beklenen Erdoğan, üyelik rozetini alacak.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç’un hazır bulunacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için ciddi bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Bugün yapılacak Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.