SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kanal İstanbul'un maliyeti 75 milyar TL'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu’na bekleniyor
Süper Lig

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Divan Kurulu’na bekleniyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıya kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 26 Ekim 2019 10:07

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün saat 12.30’da başlayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı aktarılırken, ”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Programında bir değişiklik olmaması durumunda toplantıya katılması beklenen Erdoğan, üyelik rozetini alacak.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç’un hazır bulunacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için ciddi bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Bugün yapılacak Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.

Son güncelleme 11:16 | 26 Ekim 2019
ali koç cumhurbaşkanı Fenerbahçe fırak ılgaz tesisleri Recep Tayyip Erdoğan rozet Yüksek Divan Kurulu
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 15:00
-
Antalyaspor
Gaziantep
Bugün - 17:30
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR