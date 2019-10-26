MAÇ SONUCU | Sivasspor Antalyaspor 2-1 | Yiğidolar Antalya’yı devirdi

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada Demir Grup Sivasspor’un gollerini 51’inci dakikada Emre Kılınç ve 77’inci dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Antalyaspor’un tek golü 83’üncü dakikada Serdar Özkan’dan geldi.
Bu galibiyetle puanını 15 yapan Demir Grup Sivasspor, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Antalyaspor 11’inci sırada yer aldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Traore (Dk. 46 Djerlek), Emre Kılınç (Dk. 88 Kone), Yatabare
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Chico, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 61 Leschuk), Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 70 Serdar Özkan), Chahechouhe (Dk. 80 Gelson Dala), Mukairu
Goller: Dk. 51 Emre Kılınç, Dk. 77 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 83 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Yatabare, Dk. 73 Hakan Arslan, Dk. 90+3 Rıza Çalımbay (Teknik direktör), Dk. 90+5 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 64 Hakan Özmert (Antalyaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7′ Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç’ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
30′ Nazım Sangare’nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe’nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.
31′ Hakan Özmert’in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka’nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.
33′ Savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando’nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.
35′ Traore’nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.
48′ Sağdan gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare, Mukairu’nun derinlemesine pasında topla buluştu. Hızla mesafe katederek ceza alanına giren Nazım Sangare’nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpas civarından vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.
GOL! 51′ Sivasspor öne geçti. Celustka’nın kontrol etmek isterken ayağından açtığı topu kapan Yatabere, meşin yuvarlağı soldan atağa destek veren Fernando’ya aktardı. Bu futbolcunun kale alanına paralel pasında topa hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0
GOL! 77′ Emre Kılınç’ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Yatabare’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0
GOL! 83′ Antalyaspor farkı 1’e indirdi. Soldan ceza alanına giren Serdar Özkan, Goiano ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Serdar Özkan, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1