MAÇ SONUCU | Gaziantep FK Aytemiz Alanyaspor 1-1 | Lider uzatmada puan kaybetti

Süper Lig’in 9’uncu haftasına lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı. Karşılaşmanın 33’üncü dakikasında Papiss Cisse’nin golüyle öne geçen Alanyaspor, 90+1’inci dakika Kana Bıyık’ın kafasına engel olamadı.
Alanyaspor, 1-1 berabere biten maç sonrası puanını 18 yaptı. Trabzonspor böylece, pazartesi günü karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturma şansı yakaladı.
Puanını 12 yapan Gaziantep FK ise 9’uncu sırada yer aldı.