Burak Yılmaz’dan Beşiktaş’a iyi haber

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan ve deyim yerindeyse bu konuda yüzü hiç gülmeyen Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ve Diaby'nin derbiye yetişme ihtimali, teknik heyeti sevindirdi.

Mevcut şartlarda, alternatifleri olsa riske bile sokulmayacak olan Burak ve Diaby'nin iyileşme sürecinin olumlu gitmesi, bu iki oyuncunun Galatasaray derbisine yetişme ihtimalini artırdı. Bugünkü antrenmanda bu iki oyuncuyu teste sokacak olan Beşiktaş sağlık heyeti, en kötü ihtimalle iki oyuncudan birini riske atıp oynatmaya çalışacak. Galatasaray derbisini de düşünerek bazı isimleri Braga maçında oynatmayıp dinlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, yetişmeleri halinde iki futbolcuyu da birden sahaya sürecek.

Braga maçından sonra ağrıları artan Vida dün MR çektirdi ve raporları temiz çıktı. Herhangi bir yırtıkla karşılaşılmayan tecrübeli oyuncunun Galatasaray karşısında oynamasına engel bir durumun bulunmadığı dile getirildi.