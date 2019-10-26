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Aykut Kocaman çiçeklerle karşılandı
Fenerbahçe

Aykut Kocaman çiçeklerle karşılandı

Fenerbahçeli taraftarlar, eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman’a Konyaspor maçı öncesinde çiçek takdim etti.

26 Ekim 2019 21:09

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, İttifak Holding Konyaspor’un başında eski takımına karşı Kadıköy’e çıktı. İttifak Holdig Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ülker Stadyumu’nde çiçeklerle karşılandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verdi.

Fenerbahçe'de futbolculuk döneminde efsaneleşen ve daha sonra teknik direktörlük yapan Kocaman'ı unutmayan taraftarlar, çiçek takdiminden sonra fotoğraf çekildi.

Son güncelleme 21:09 | 26 Ekim 2019
aykur kocaman Fenerbahçe konyaspor
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