Ahmet Nur Çebi para krizini çözdü

BEŞİKTAŞ'IN 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ilk ödeme sözünü gerçekleştirdi. UEFA'da gelecek sezon için ‘men' tehlikesi yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar ödenmesi gereken 105 milyon TL'yi tamamladı. Galatasaray ile sahasında hayati bir mücadeleye çıkacak olan Kartal'da futbolcuların da maaş krizi çözüldü. Siyah-beyazlı yönetim, futbolcu ve personellerin temmuz ayından bu yana içeride olan alacaklarını hesaplara yatırdı. Başkan Çebi, Avrupa'da gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan futbol takımının derbiye moralli girmesi için bu hamleyi gerçekleştirdi.

Burak Yılmaz`dan Beşiktaş`a iyi haber Beşiktaş'ın golcüsünün, Galatasaray derbisine yetişme ihtimali, siyah-beyazlı teknik heyeti sevindirdi. Vida'nın MR'ı da temiz çıktı, oynamasına engel bir durum görülmedi. İlgili Haberi Oku