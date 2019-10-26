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Ahmet Nur Çebi para krizini çözdü
Süper Lig

Ahmet Nur Çebi para krizini çözdü

Ahmet Nur Çebi, UEFA için büyük önem taşıyan 105 milyon TL’yi tamamladı. Galatasaray derbisi öncesi futbolcu ve personellerin alacakları da ödendi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 26 Ekim 2019 10:25

BEŞİKTAŞ'IN 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ilk ödeme sözünü gerçekleştirdi. UEFA'da gelecek sezon için ‘men' tehlikesi yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar ödenmesi gereken 105 milyon TL'yi tamamladı. Galatasaray ile sahasında hayati bir mücadeleye çıkacak olan Kartal'da futbolcuların da maaş krizi çözüldü. Siyah-beyazlı yönetim, futbolcu  ve personellerin temmuz ayından bu yana içeride olan alacaklarını hesaplara yatırdı. Başkan Çebi, Avrupa'da gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan futbol takımının derbiye moralli girmesi için bu hamleyi gerçekleştirdi.

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Son güncelleme 10:25 | 26 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaşü Galatasaray derbisi para krizi uefa
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