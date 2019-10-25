Zlatan Ibrahimovic’ten şok hareket! Son ‘şakasını’ yaptı…

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC karşılaşmasından sonra yaptığı hareketle yine gündeme oturmayı başardı.

MLS Batı Konferansı Yarı Final müsabakasında Los Angeles FC’ye 5-3 yenilen Los Angeles Galaxy’nin şampiyonluk umutları suya düşerken takımın yıldızı Zlatan Ibrahimovic rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketle olay yarattı.

Bir taraftarın kendisine laf atmasına sinirlenen 38 yaşındaki İsveçli forvet, sahadan ayrılırken taraftara bakarak cinsel organını tuttu.

ABD’deki kariyerine nokta koyması beklenen Zlatan’ın bu hareketi ‘ABD’deki son aksiyonu oldu’ şeklinde yorumlandı.

İşte Zlatan’ın o hareketi;

MLS Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Galaxy’yi 5-3 yenen Los Angeles FC finale yükseldi.

Maçtan sonra Zlatan Ibrahimovic’in bu hareketi gündeme oturdu.

Belki de bu hareket Zlatan’ın ABD’deki son aksiyonu oldupic.twitter.com/otAJ6RJljk

— SKOR (@SozcuSkor) October 25, 2019