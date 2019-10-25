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Zlatan Ibrahimovic’ten şok hareket! Son ‘şakasını’ yaptı…
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Zlatan Ibrahimovic’ten şok hareket! Son ‘şakasını’ yaptı…

MLS Batı Konferansı Yarı Final mücadelesidne Los Angeles Galaxy ve Los Angeles FC karşı karşıya gelirken, Zlatan Ibrahimovic'in maç sonu taraftarlara yaptığı hareket olay yarattı. Zlatan'ın bu hareketi 'ABD'deki son hareketi' yorumlarına neden oldu.

SKOR DIŞ HABER 25 Ekim 2019 10:46

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles FC karşılaşmasından sonra yaptığı hareketle yine gündeme oturmayı başardı.

MLS Batı Konferansı Yarı Final müsabakasında Los Angeles FC’ye 5-3 yenilen Los Angeles Galaxy’nin şampiyonluk umutları suya düşerken takımın yıldızı Zlatan Ibrahimovic rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketle olay yarattı.

Bir taraftarın kendisine laf atmasına sinirlenen 38 yaşındaki İsveçli forvet, sahadan ayrılırken taraftara bakarak cinsel organını tuttu.

ABD’deki kariyerine nokta koyması beklenen Zlatan’ın bu hareketi ‘ABD’deki son aksiyonu oldu’ şeklinde yorumlandı.

İşte Zlatan’ın o hareketi;

Son güncelleme 10:46 | 25 Ekim 2019
mls Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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