TFF’den futbolcularını döven antrenör Halit Kurt’a soruşturma

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uygulamış ve hakaretler savurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve tepki çeken görüntülerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri suç unsuru delil olarak görerek Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılacak detaylı inceleme sonrasında Kurt’un disiplin kuruluna sevk edilmesi ve yaptırım uygulanması bekleniyor.

DETAYLI BİR RAPOR HAZIRLANACAK

TFF Hukuk Müşavirliği’nin başlattığı soruşturma için detaylı bir rapor hazırlanacak. Bu raporda, öncelikle olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiğine bakılacak. Ardından herhangi bir şikayet olup olmadığı araştırılacak. Antrenörün lisansının tescilli olup olmadığı incelenecek. Daha sonra maçın ‘amatör küme maçı mı, özel maç mı’ olduğuna bakılacak. Maç amatör küme maçı ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na; özel maç ise İl Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

Yapılacak sevk sonrasında ise kulüpten ekstra bilgi alınacak. Futbolcuların görüşüne başvurulduktan sonra antrenörün savunması istenecek. Yapılan bu işlemlerin ardından karar verilecek.

Rezalet! Kayseri Meysuspor hocası soyunma odasında futbolcuları dövdü... Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlgili Haberi Oku

OLAY 3 YIL ÖNCE YAŞANDI

Meysuspor, 2016-2017 futbol sezonunda, Kayseri İdmanyurdu ile karşılaştı. Vali Muammer Güler Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan Meysuspor’un futbolcularına, teknik direktör Halit Kurt soyunma odasında tepki gösterdi. Kurt, öfkesini alamayarak, oturan futbolcuları tek tek tokatlayıp, hakaret yağdırdı.

Soyunma odasındaki şiddetin görüntüleri, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Takımdaki bir futbolcu tarafından çekildiği tahmin edilen görüntü, sosyal medyada yayımlandı. Görüntüyü izleyenler, halen görevde olduğu öğrenilen teknik direktör Kurt’a büyük tepki gösterdi.

‘ASLA KABUL EDEMEYİZ’

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, “Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız” dedi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.

Karşılaşmayı Meysuspor’un 5-3 kazandığı bildirildi.