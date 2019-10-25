Sörloth’u unuttular

Trabzonspor çok iyi oynamasına rağmen istediği pozisyonları üretemedi ve haliyle de müsabakada istediği sonuca ulaşamadı. Bunun nedenlerine bakacak olursak:

– Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu olmasına rağmen sakat futbolcuların çokluğundan dolayı takımda çok rotasyon yapılamıyor. İki kulvarda da aynı futbolcularla devam ediyor. Yoğun maç temposundan dolayı sporcularda özellikle son hamleler, son vuruşlar ve son paslarda isabet oranları çok düşük veya olmayınca etkili ataklar yapmanıza rağmen gol bulamıyorsunuz.

– Defanstan başlayan akınlar orta saha ve forvete kadar (3. bölgeye) mükemmel gidiyor. Dün akşam çok ilginç bir şey yaşadık. Orta saha ve forvet hattındaki tüm oyuncuların, santrfor Sörloth'la hiçbir bağlantısı, hiçbir iletişimi olmadı. Sanki Trabzonspor sahaya santrforsuz çıktı. 3. bölgedeki hamlelerde ve üretilmeye çalışılan pozisyonlarda çok enteresan bir şekilde sanki Sörloth rakip takım oyuncusuymuş gibi hiç topla buluşturulamadı, hiç pas alamadı. Çok diri olmasına rağmen sahada yokmuş gibi bir görüntü oluştu. Sanki Trabzonspor 10 kişi oynuyordu. Sörloth'un da yanlış oyun anlayışı var. Merkezde kalması gerekirken sürekli kanatlara çıkarak santrfor bölgesini boş bıraktı.

– Novak ve Nwakaeme sol kanatta yapmış oldukları akınlarda çok etkisiz olurken sağ tarafta ise çok başarılı olan Pereira ve Yusuf Sarı izledik. Bu ikili sağdan çok iyi ataklar yapmalarına rağmen son paslardaki isabet oranlarının düşüklüğü, takımın net pozisyon bulmasını engelledi.

– Trabzonspor hâlâ rakibin yapmış olduğu kontrataklara önlem almada sıkıntılar yaşıyor. Kötü sonuçların ve yediği gollerin tamamı kontrataklardan. Ünal hoca bu duruma bir çözüm bulmalı.

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