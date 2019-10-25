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SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Max Kruse şoku! En az 3 hafta…
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Max Kruse şoku! En az 3 hafta…

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'de bir süredir sahalardan uzak kalan Max Kruse, son antrenmanda kasığında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Alman futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin de akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 25 Ekim 2019 14:42

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Alman yıldız Max Kruse’dan kötü haber geldi.

Takımla birlikte dün antrenmanlara başlayan Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı yarıda bıraktı.

Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2. derece yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kruse’un milli takım arasından sonra sahalara döneceği öğrenildi.  Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin de akciğer enfeksiyonu nedeniyle birkaç hafta dinlendirileceği açıklanmıştı.

25 Ekim 2019 Fenerbahçe`de Harun Tekin şoku! Akciğer enfeksiyonu... Fenerbahçe`de Harun Tekin oku yaşanıyor... Akciğer enfeksiyonu olan 30 yaşındaki kalecinin birkaç hafta dinlendirileceği açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:50 | 25 Ekim 2019
Fenerbahçe Max Kruse
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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