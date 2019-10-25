SON DAKİKA | Fenerbahçe’de Max Kruse şoku! En az 3 hafta…

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Alman yıldız Max Kruse’dan kötü haber geldi.

Takımla birlikte dün antrenmanlara başlayan Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı yarıda bıraktı.

Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2. derece yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kruse’un milli takım arasından sonra sahalara döneceği öğrenildi. Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin de akciğer enfeksiyonu nedeniyle birkaç hafta dinlendirileceği açıklanmıştı.

Fenerbahçe`de Harun Tekin şoku! Akciğer enfeksiyonu... Fenerbahçe`de Harun Tekin oku yaşanıyor... Akciğer enfeksiyonu olan 30 yaşındaki kalecinin birkaç hafta dinlendirileceği açıklandı. İlgili Haberi Oku