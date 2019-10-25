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Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi
Trabzonspor

Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini ileriye taşıdığını belirterek, gruptaki dengelerin değiştiğini söyledi.

25 Ekim 2019 01:00

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, “Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Son güncelleme 01:00 | 25 Ekim 2019
Krasnodar Sergey Matveev trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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