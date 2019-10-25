Sergey Matveev: Bu galibiyet grupta dengeleri değiştirdi

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, “Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum” dedi.