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Roma’ya son dakikada çelme!
Avrupa Ligi

Roma’ya son dakikada çelme!

Başakşehir'in grubunda oynanan diğer maçta Roma, Mönchengladbach karşısında 90. dakikada penaltıdan yediği golle galibiyeti kaçırdı: 1-1.

SKOR DIŞ HABER 25 Ekim 2019 00:55

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Roma ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Başakşehir’in grubunda oynanan mücadele ev sahibi ekip 32. dakişkada Zaniolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Alman temsilcisi mutlak puan çıkarması gereken deplasmanda 90. dakikada penaltıdan Stindl ile beraberlik golünü buldu.

Ev sahibi ekip 90 dakika boyunca çektiği tek isabetli şutla golü bulurken, Alman ekibi 90 dakika boyunca daha fazla topa sahip oldu.

Bu sonuçların ardından J Grubu’nda oluşan puan durumu şöyle;

1- Roma 5 Puan
2- Başakşehir 4 Puan
3- Wolfsberger 4 Puan
4- Mönchengladbach 2 Puan

Son güncelleme 00:55 | 25 Ekim 2019
Mönchengladbach roma uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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