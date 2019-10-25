Roma’ya son dakikada çelme!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Roma ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Başakşehir’in grubunda oynanan mücadele ev sahibi ekip 32. dakişkada Zaniolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Alman temsilcisi mutlak puan çıkarması gereken deplasmanda 90. dakikada penaltıdan Stindl ile beraberlik golünü buldu.
Ev sahibi ekip 90 dakika boyunca çektiği tek isabetli şutla golü bulurken, Alman ekibi 90 dakika boyunca daha fazla topa sahip oldu.
Bu sonuçların ardından J Grubu’nda oluşan puan durumu şöyle;
|1-
|Roma
|5
|Puan
|2-
|Başakşehir
|4
|Puan
|3-
|Wolfsberger
|4
|Puan
|4-
|Mönchengladbach
|2
|Puan