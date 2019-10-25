Plaj futbolunda ilk yarı finalist Çin temsilcisi oldu

İlk yarı finalist şampiyonanın başından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Çin temsilcisi Meizhou Hakka oldu. Çin ekibi üstün bir oyundan sonra Alman temsilcisi Rostocker Robben takımını 10-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Klasman maçlarında ise Nijerya'nın Kebbi BSC ekibi, Kuveyt'in Al Arabi takımını 8-4 yendi. Bir başka klasman maçında Polonya'nın Boca Gdansk takımı, Almanya'nın Real Münster ekibini 4-3 mağlup etti.

Günün bir diğer yarı finale yükselme maçında İran'ın Shanin Khazar takımı ile Danimarka'nın Kopenhag takımı karşı karşıya geldi. İran temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 7-0 kazanarak yarı finalde Meizhou Hakka takımı ile eşleşti.

Brezilya'nın Flamengo takımı ile Rusya'nın Krylia Sovetov tanımları arasında oynan çeyrek final karşılaşmasında gülen taraf Brezilya ekibi oldu ve yarı finale çıktı. 4-2.Alanya Belediyespor tur atlarsa Flamengo ile karşılaşacak.

KADINLARDA FAVORİLER KAZANDI

Kadınlarda İtalya'nın Pavia Lokrians takımı, Tokyo Lequios Ld takımını 7-1 mağlup ederken, çekişmeli geçen bir diğer maçta Rusya'nın WFC Zvezda ekibi, Polonya'nın Lady Grembach Lodz takımını uzatmaya giden maçta 2-1 yenmeyi başardı.