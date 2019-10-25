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Plaj futbolunda ilk yarı finalist Çin temsilcisi oldu
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Plaj futbolunda ilk yarı finalist Çin temsilcisi oldu

Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonasında beşinci gün maçları sonunda yarı finalistlerde belli olmaya başladı.

25 Ekim 2019 17:35

İlk yarı finalist şampiyonanın başından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Çin temsilcisi Meizhou Hakka oldu. Çin ekibi üstün bir oyundan sonra Alman temsilcisi Rostocker Robben takımını 10-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Klasman maçlarında ise Nijerya'nın Kebbi BSC ekibi, Kuveyt'in Al Arabi takımını 8-4 yendi. Bir başka klasman maçında Polonya'nın Boca Gdansk takımı, Almanya'nın Real Münster ekibini 4-3 mağlup etti.

Günün bir diğer yarı finale yükselme maçında İran'ın Shanin Khazar takımı ile Danimarka'nın Kopenhag takımı karşı karşıya geldi. İran temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 7-0 kazanarak yarı finalde Meizhou Hakka takımı ile eşleşti.

Brezilya'nın Flamengo takımı ile Rusya'nın Krylia Sovetov tanımları arasında oynan çeyrek final karşılaşmasında gülen taraf Brezilya ekibi oldu ve yarı finale çıktı. 4-2.Alanya Belediyespor tur atlarsa Flamengo ile karşılaşacak.

KADINLARDA FAVORİLER KAZANDI

Kadınlarda İtalya'nın Pavia Lokrians takımı, Tokyo Lequios Ld takımını 7-1 mağlup ederken, çekişmeli geçen bir diğer maçta Rusya'nın WFC Zvezda ekibi, Polonya'nın Lady Grembach Lodz takımını uzatmaya giden maçta 2-1 yenmeyi başardı.

Son güncelleme 17:35 | 25 Ekim 2019
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OGP
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8 4 15
3 Fenerbahçe
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