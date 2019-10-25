SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cuma hutbesinde yine Atatürk yok
Paul Scholes’tan Machester United’a Mesut Özil çağrısı!
İngiltere Premier Lig

Paul Scholes’tan Machester United’a Mesut Özil çağrısı!

İngiliz devi Manchester United efsanesi Paul Scholes, katıldığı televizyon programında Kırmızı Şeytanlar'ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

25 Ekim 2019 08:58

Manchester United’ın unutulmaz isimlerinden olan Paul Scholes, efsanesi olduğu İngiliz ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Mesut Özil isminin üzerinde durdu.

BT Sport’a konuşan Scholes, Manchester United’ın 1-0’lık Partizan galibiyetini değerlendirirken İngiliz ekibinin hücumda tıkandığını belirtti. Manchester United’a Mesut Özil çağrısı Paul Scholes, Manchester United’ın Mesut Özil gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Scholes, eski takımına çağrıda bulunurken, ”Mesut Özil gibi bir oyuncu, Manchester United’ın saha içindeki bağlantısını kuvvetlendirebilir. Mesut çok büyük bir kaliteye sahip ve oyun içindeki bağlantıyı çok iyi kurabiliyor. Manchester United için kısa vadeli bir çözüm olabilir” sözlerine yer verdi. Arsenal’da yeterince forma şansı bulamayan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda takımda kalacağını ve sözleşmesini tamamlayacağını açıklamıştı.

Son güncelleme 09:06 | 25 Ekim 2019
arsenal manchester united Mesut Özil Paul Scholes
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:30
-
Ankaragücü
Sivasspor
Yarın - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR