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Olimpia Milano Fenerbaçhe maçı saat kaçta? CANLI İZLE
Euroleague

Olimpia Milano Fenerbaçhe maçı saat kaçta? CANLI İZLE

EuroLeague'de sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi. Fenerbahçe Beko, son hafta maçında ise sahasında İspanya’nın Baskonia ekibini 87-80 mağlup etmeyi başardı. Peki bugün Olimpia Milano Fenerbahçe maçı saat kaçta ve nasıl canlı izlenecek?

25 Ekim 2019 17:45

Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak. Peki, Armani Milano – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE CANLI İZLE

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Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Yukarıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı canlı izleyebilirsiniz.

Son güncelleme 17:45 | 25 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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