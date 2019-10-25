Olimpia Milano Fenerbaçhe maçı saat kaçta? CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko, deplasmanda AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak. Peki, Armani Milano – Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Yukarıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek maçı canlı izleyebilirsiniz.