Old Trafford’daki ‘Düşler Koltuğu’na büyük tepki!

Manchester United, ‘Düşler Tiyatrosu’ lakaplı stadyumu Old Trafford’da ‘Düşler Koltuğu’ isimli yeni bir alan açtı.

Bir otel şirketi ile birlikte ortak yapılan alanda, evde maç izleme rahatlığıyla Old Trafford’da maç izlenebileceği açıklandı. Bu koltuğu satın alan kişiye yiyecek, içecek gibi hizmetler için de ayrıcalık yapılacak ve siparişleri koltuğuna kadar getirileceği duyurusu yapıldı.

‘Düşler Koltuğu’nda maç izleyen taraftarların, maç öncesi ve sonrasında kulüp efsaneleriyle de bir araya gelerek sohbet edebileceği söylenirken bu durum takımın kötü gidişatı sebebiyle tepki çekti. İngiliz taraftarlar menajer Ole Gunnar Solskjær ile kötü bir sezon geçiren takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan’ı güç bela mağlup etmeleri nedeniyle adeta çılgına döndü. Ligde 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 14.sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Manchester United’ın ‘Düşler Koltuğu’ndan önce daha büyük sıkıntıları olduğunu ve takımın bir an önce toparlanması için bir şeyler yapılmasını isteyen İngiliz taraftarlar sosyal medyadan koltuk uygulamasına tepki gösterdi.

Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Manchester United’ın 4 kişilik bir kanepeden çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu savunan taraftarlar menajer değişikliği yapılması gerektiğini belirtti. Partizan karşısındaki kötü futbolu eleştiren İngilizler twitter’da ‘Düşler Koltuğu’ üzerinden gönderme yaparak, ‘Düşler tiyatrosunda hayallerin yeri’ paylaşımları yaptı.

“Seat of dreams” at the “Theatre of Dreams” for Thursday night football “the stuff of dreams”… https://t.co/gpVOjl1jdL

