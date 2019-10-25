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İstikbal Mobilya Kayserispor’da Djedje krizi
Süper Lig

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Djedje krizi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Djedje, "Benim hakkımda uydurmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz" açıklaması yaptı.

25 Ekim 2019 09:03

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yabancı futbolcularından Dja Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı. Gün içerisinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına “Benim için Djedje defteri kapanmıştır. Onu takımda istemiyorum” diye açıklama yapan teknik direktör Samet Aybaba’ya cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından “Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın” açıklaması yaptı.

Son güncelleme 09:03 | 25 Ekim 2019
Dja Djedje kayserispor samet aybaba
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