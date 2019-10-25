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UEFA: Gecenin hareketi İrfan Can Kahveci’den!
Başakşehir

UEFA: Gecenin hareketi İrfan Can Kahveci’den!

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Wolfsberger maçında attığı golle 1-0'lık galibiyeti getiren isim olurken son dönemdeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına giren İrfan Can Kahveci'nin golü, UEFA tarafından 'günün hareketi' seçilirken bu gol sayesinde Türk takımları grup aşamasında bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini almış oldu.

25 Ekim 2019 11:30

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3’üncü hafta mücadelesinde Avusturya ekibini milli yıldızı İrfan Can Kahveci’nin golüyle yıkarak grupta 3 puanla tanışan Başakşehir, Türk takımlarının da bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetine imza attı.

Wolfsberger karşılaşmasının 78’inci dakikasında kendisiyle özdeşleşmiş çalımıyla rakibini saf dışı bırakan genç yıldız, iyi bir son vuruşla takımına galibiyeti getiren gole imza attı.

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinden sonra kısa bir duraksama dönemi yaşayan Başakşehir, İrfan Can’ın performansıyla yeni saha liderini bulmuş durumda.

Bu sezon ligde de 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kahveci, Avrupa’da da ilk golüne imza attı.

25 Ekim 2019 İrfan Can Kahveci: Mehmetçik Selamı neden bu kadar zorlarına gitti! UEFA Avrupa Ligi J Grubu`ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Wolfsberger`i 1-0 mağlup etti. Maçta muhteşem bir gol atarak galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci gol sevincinde yaptığı `Asker Selamı` ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Gösterdiği performans için, “Henüz saha içinde yüzde yüzümü sergileyemedim ancak çalışıyorum ve daha iyi olacağım” diyen İrfan Can Kahveci, milli takım için de önemli bir oyuncu durumunda.

Özellikle orta sahada ve gerektiği zaman kanatlarda da görev alabilen Kahveci, hem A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in hem de Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

2020 Avrupa Elemeleri H Grubu’nda lider olan Türkiye’nin oynadığı 6 maçın 5’inde ilk 11’de görev alan İrfan Can, 427 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı. Süper Lig’de ise geride kalan 8 haftanın 6’sında forma giyen yıldız futbolcu, 511 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynadı.

Son güncelleme 12:02 | 25 Ekim 2019
irfan can kahveci Medipol Başakşehir
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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