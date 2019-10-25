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İrem Yaman’dan ‘altın vuruş’!

Türkiye Tekvando Federasyonunun organize ettiği, İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını İrem kazandı. İrem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu İrem Yaman, karşılaşma öncesinde G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gidebilmek için seçme müsabakasının düzenlenmesini 'komik' olarak yorumlamıştı.

25 Ekim 2019 10:52
Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı.
Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.
Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.
Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.
Milli sporcu İrem Yaman, karşılaşma öncesimde seçme müsabakası yapılması kararını tepkiyle karşılaşmıştı.
Yaman, "Olimpiyat madalyasını hedefliyorum. Bunun için yarışırken Türkiye’de seçmeye girmek biraz komik" ifadelerini kullanmış, bunun üzerine federasyondan konuyla ilgili açıklama gelmişti.
Federasyonun açıklamasında ise, Hatice Kübra İlgün'ün son dönemde artan performansı ve İrem Yaman'ın sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçmesi gerekçe gösterilmişti.
Son güncelleme 11:41 | 25 Ekim 2019
Hatice Kübra İlgün İrem Yaman tekvando
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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