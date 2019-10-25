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Galatasaray’da derbi hazırlıkları! Falcao ve Feghouli…
Süper Lig

Galatasaray’da derbi hazırlıkları! Falcao ve Feghouli…

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ederken Falcao ve Feghouli özel programda eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

25 Ekim 2019 15:00

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Falcao ve Cezayirli ortaha saha Feghouli, özel program dahilinde çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra oyuncular Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Antrenmanın devamında pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray’da sahada adaptasyon çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao’ya takımdan ayrı özel bir program uygulandı. Sofiane Feghouli de günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışarak geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Son güncelleme 15:00 | 25 Ekim 2019
galatasaray radamel falcao Sofiane Feghouli
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