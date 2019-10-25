Galatasaray’a Falcao müjdesi!

Avrupa’da ki kötü grafiğini unutturmak için Beşiktaş derbisine büyük önem veren Galatasaray'da Radamel Falcao'dan beklenen haber geldi. Aşil tendonunda ağrılar bulunan Kolombiyalı santrfor, Beşiktaş derbisi öncesi saha koşularına başladı. Yıldız futbolcu, bugün ve yarınki antrenmanlarda takımla çalışması halinde derbide forma giyebilecek. Teknik heyet de Falcao'nun dönüşünü bekliyor.

Bir diğer müjde de Lemina'dan geldi. Seri'nin formsuzluğu nedeniyle Fatih Terim'in gözünü diktiği Gabonlu orta saha dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Lemina'nın derbide kesin olarak forma giyebileceği öğrenildi. Terim'in, Beşiktaş'a karşı orta sahayı Lemina- Nzonzi ikilisiyle kurup Seri'yi dinlendireceği bildirildi. Sarı-kırmızılı teknik heyet, böylece Nzonzi'nin de verimini arttırmayı planlıyor.