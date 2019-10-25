Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip 6 maç sonra yendi

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe Opet’i 3-1 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 6 maç sonra yenmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 4. maçını da kazanırken, Fenerbahçe Opet ilk yenilgisini aldı.

Birinci sete hızlı başlayan Fenerbahçe Opet taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Sarı-lacivertliler, Mhajlovic ve Vargas’ın smaçları ile sayı üreterek 5-0 öne geçtiği sette teknik molayı da 12-5 önde geçti. Fenerbahçe aradaki farkı da açarak skoru 20-11’e getirdiği seti de 25-11 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.

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İkinci set karşılıklı ataklarla başladı. Galatasaray, Rykhliuk ve Vasilantonaki’nin smaçlarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızlılı ekip, seti 25-18 kazandı ve setlerde durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette etkili servislerini sürdüren ev sahibi takım, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Teknik molayı 12-4 önde geçen Galatasaray, seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü set karşılıklı sayılarla başladı: 7-7. Teknik molayı 12-8 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan, Cansu Çetin)

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Dündar, Naz Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Melis Yılmaz)

Setler: 11-25, 25-18, 25-18, 25-18

Süre: 106 dakika (22, 27, 25, 32)