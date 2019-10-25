Futbolculara dayak atan Halit Kurt’tan skandal sözler! ‘Dayak cennetten çıkmadır’

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uygulamış ve hakaretler savurmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve tepki çeken görüntülerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri suç unsuru delil olarak görerek Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili Fanatik’e açıklamalarda bulunan Halit Kurt skandal sözler sarf etti. ‘Dayak cennetten çıkmadır’ diyen Kurt videodaki küfürler için rahatsız olduğunu söyledi.

İŞTE HALİT KURT’UN AÇIKLAMALARI:

”25 yıllık antrenörüm ve ilk başladığım heyecanla bu işe devam ediyorum. UEFA’da önlisansa sahibim. Severim de döverim de lafı var ya… Bir müsabaka öncesi U19 maçına ait bir video. 3-1 mağlup durumda giriyoruz soyunma odasına… Soyunma odasında o gün kadroda olmayan birisi çekiyor videoyu. Nasıl olduysa şu anda yayılması biraz sıkıntılı oldu. Bu bir reflekstir. Bir ailenin nasıl ki yatak odası mahremiyse kendisine, soyunma odası da bir antrenör için öyledir. Böyle bir durum olmasaydı daha iyiydi.

‘HOCA SUSMUYORSAN VURACAK’

Benim de bir oğlum var sonuçta ama antrenör olarak soyunma odasında bir tokat attım. Bu her maçta olmuyor tabii ki. Okulda öğretmenler mesela tokat atamıyor. Orada da disipline edemiyorlar ve günümüz ortamındaki sosyolojinin bozukluğuna bakın. Yaramazlık yapıyorsan, hoca ‘sus’ diyorsa ve susmuyorsan vuracak.

‘TELEFONDA ÇOCUK ESAS DURUŞA GEÇMİŞ’

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Dayak cennetten çıkmadır. Biz Türk toplumuyuz. Yani örf adet ve geleneklerimize bağlı insanlarız. Bu anlamda gerektiğinde bir öğretmen öğrencisine tokat atmalı diye düşünür ancak burada şöyle bir durum var; annesinin avutamadığı, babasının büyütemediği çocuğu öğretmen ne yapsın? Çocuk evde yaramazlık yapıyormuş annesi aradı; ‘Hocam Muhammet durmuyor’ dedi. ‘Ver bakalım telefona’ dedim. Telefonda çocuk esas duruşa geçmiş. Ailesi ‘Biz yapamıyoruz bunu’ diyor.

‘YILMAZ VURAL DA TOKATLADI’

Ölmüş anneme küfür edenler var. Onları pazartesi günü savcılığa vereceğim. Yılmaz Vural da tokatladı mesela bu bir şey değil, o anda gereken. Cüneyt Tanman da kaleci Hayrettin’i tokatladı. Belli bir misyonunuz ve vizyonunuz var. Kayseri gibi büyük bir şehirde yaşıyorsunuz ve sporla alakalı herkes sizi tanıyor. Bu video beni bu anlamda rahatsız etti. Yoksa prensip anlamında değil. Sadece oradaki 2 kelimelik küfür beni rahatsız etti.

TFF`den futbolcularını döven antrenör Halit Kurt`a soruşturma TFF Hukuk Müşavirliği, Kayseri`de genç futbolcuları soyunma odasında döverek hakaret eden antrenör Halit Kurt`la ilgili soruşturma başlattı. İlgili Haberi Oku

TPFD HAREKETE GEÇTİ

Futbolculara attığı tokat ile sosyal medyada gündem olan antrenör Halit Kurt için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) harekete geçti. TPFD, futbolculara yapılan şiddet olayının yakın takipçisi olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nden yapılan açıklamada, “3 yıl önce 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor 19 Yaş Altı Takımı’nda oynayan futbolcu kardeşlerimizin yaşadığı ve asla tasvip edilemeyecek futbolcuya şiddet olayının yakın takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz. Konuyla ilgili şu anda farklı takımlarda oynayan o dönemki Kayseri Meysusporlu futbolcu kardeşlerimiz ile iletişime geçmiş bulunmakta ve olayı TFF’ye şikayet ederek hukuki boyuta taşımak konusunda girişimlerimizin başladığını belirtmek isteriz. Halen Kayseri Meysuspor’da antrenörlük yapan şahsın asla tasvip edilmeyecek bu tip eğitmen davranışları sergilemesinin spor ahlakı ile bağdaşmadığını ve bir daha yaşanmaması için gereken girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz” denildi.