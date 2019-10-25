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Futbol sahaları böyle penaltı görmedi!
Alt Ligler

Futbol sahaları böyle penaltı görmedi!

Almanya'da oynana Kiel-Bochum karşılaşmasında çok ilginç penaltı kararı çıktı! Ev sahibi takımın yedek futbolcusu oyuna girmeden penaltıya sebebiyet verdi.

SKOR DIŞ HABER 25 Ekim 2019 23:20

Almanya Bundesliga 2’nin 11. haftasında oynanan Kiel-Bochum karşılaşmasında futbol tarihinde belki yeniden görmek için yıllarca beklememiz gereken bir an yaşandı.

Ev sahibi takımın 2-1 kazandığı maçta konuk ekip Bochum ilginç bir penaltı kazandı.

Dakikalar 36’yı gösterdiğinde Silvere Ganvoula’nın çektiği şut uzak farkla auta doğru gidiyordu ancak Kiel’in kenarda ısınan yedek oyuncusu Michael Eberwein, meşin yuvarlağa oyun alanını terk etmeden müdahale etti.

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Maçın hakemi Timo Gerach’ı uyaran VAR hakemleri, orta hakemin pozisyonu gelip izlemesini istedi. Pozisyonu izleyen Gerach, oyun alanında 3. kişinin müdahalesi nedeniyle penaltı düdüğünü çaldı. Topa temas eden Eberwein de sarı kart gördü.

Topun başına geçen Silvere Ganvoula penaltıyı gole çevirirken skoru 1-1’e getirdi. Bochum ise 9’da Lee ve 52. dakikada Serra ile attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

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Son güncelleme 23:24 | 25 Ekim 2019
almanya bundesliga 2 Kiel-Bochum
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8 5 17
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8 4 15
3 Fenerbahçe
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