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Fenerbahçe’de Harun Tekin şoku! Akciğer enfeksiyonu…
Süper Lig

Fenerbahçe’de Harun Tekin şoku! Akciğer enfeksiyonu…

Fenerbahçe'de Harun Tekin oku yaşanıyor... Akciğer enfeksiyonu olan 30 yaşındaki kalecinin birkaç hafta dinlendirileceği açıklandı.

25 Ekim 2019 13:16

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Bursaspor’dan transfer ettiği file bekçisi Harun Tekin’den kötü haber geldi.

Başarılı kalecinin akciğer enfeksiyonu problemi yaşadığı ve birkaç hafta takımdan ayrı olarak dinlendirileceği açıklandı. Tedavisine başlanan 30 yaşındaki kaleci bu sezon kaleyi genç file bekçisi Altay Bayındır’a kaptırmıştı.

Kaleci Harun'un milli takım arasına kadar takımdan uzak kalma riski de bulunuyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında Volkan Demirel'in futbolu bırakması, Berke Özer'in kiralık gönderilmesi ve Carlos Kameni ile de yolların ayrılmasından sonra kalede alternatifsiz bir ortam oluştu.

Harun Tekin’in dönüşü henüz net olarak belli değilken Altay’ın yedeğinin 28 kişilik kadroda yer alan Ahmet Oytun Özdoğan’ın olacağı öğrenildi.

Son güncelleme 13:18 | 25 Ekim 2019
akciğer enfeksiyonu Fenerbahçe Harun Tekin
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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