Fenerbahçe’de Harun Tekin şoku! Akciğer enfeksiyonu…

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Bursaspor’dan transfer ettiği file bekçisi Harun Tekin’den kötü haber geldi.

Başarılı kalecinin akciğer enfeksiyonu problemi yaşadığı ve birkaç hafta takımdan ayrı olarak dinlendirileceği açıklandı. Tedavisine başlanan 30 yaşındaki kaleci bu sezon kaleyi genç file bekçisi Altay Bayındır’a kaptırmıştı.

Kaleci Harun'un milli takım arasına kadar takımdan uzak kalma riski de bulunuyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde kaleci sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında Volkan Demirel'in futbolu bırakması, Berke Özer'in kiralık gönderilmesi ve Carlos Kameni ile de yolların ayrılmasından sonra kalede alternatifsiz bir ortam oluştu.

Harun Tekin’in dönüşü henüz net olarak belli değilken Altay’ın yedeğinin 28 kişilik kadroda yer alan Ahmet Oytun Özdoğan’ın olacağı öğrenildi.