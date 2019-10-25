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Fenerbahçe Konyaspor ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta?
Konyaspor

Fenerbahçe Konyaspor ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Aykut Kocamanlı Konyaspor Kadıköy'de puan mücadelesi verirken, Fenerbahçe taraftarı önünde kazanan taraf olmak istiyor. Peki Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ekim 2019 16:02

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Ligde 9. haftaya 14 puanla 3. sırada giren Sarı-Lacivertliler 12 puanla 8. sırada yer alan Konya karşısında galip gelmek istiyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE ARASINDA EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Son güncelleme 16:02 | 25 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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