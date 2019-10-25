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Denizlispor basın toplantısındaki arbedeyle ilgili yeni gelişme!
Süper Lig

Denizlispor basın toplantısındaki arbedeyle ilgili yeni gelişme!

Yeniden gözaltına alınan eski kulüp başkanı ile kardeşi, adli kontrol şartıyla salıverildi

25 Ekim 2019 10:31

Denizlispor Kulübü’nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin yeniden gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeye ilişkin emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan ve daha sonra tekrar gözaltına alınan üçlü, ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Süleyman Urkay ile kardeşi, “tehdit” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin’in 23 Ekim’de kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış, ekiplerce emniyete götürülen 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

23 Ekim 2019 Denizlispor eski başkanı Süleyman Urkay basın toplantısını bastı! Kulüp Başkanı Ali Çetin`in kulübün mali durumuyla ilgili değerlendirmede bulunduğu basın toplantısı sırasında salona girmek isteyen eski başkan Süleyman Urkay ve yanındakiler, polis ekipleri tarafından tesisten uzaklaştırıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:31 | 25 Ekim 2019
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