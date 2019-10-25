Bolu’da 4 gol, 2 kırmızı kart!

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, sahasında Keçiörengücü’nü 3-1 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 8 puana yükselirken, Başkent temsilcisi 14 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak'ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan'ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci'nin şutunda top ağlara gitti. 2-1
90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç’ın şutunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat Altan
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Mustafa Sami Can Keskin), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 65 Erdem Onur Beytaş), Madinda, Abdulkadir Korkut (Dk. 65 Rıdvan Şimşek), Kone (Dk. 79 Diabang), Mendy, Samet Akaydın, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 13. Bilal Kısa, Dk. 19 Melih Okutan, Dk. 90 Mustafa Eskihellaç (Boluspor), Dk. 76 Cem Ekinci (Keçiörengücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 61 Umut Gündoğan (Boluspor), Dk. 90 Samet Akaydın (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 27 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Madinda, Dk. 86 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)