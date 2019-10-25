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Bolu’da 4 gol, 2 kırmızı kart!
TFF 1.Lig

Bolu’da 4 gol, 2 kırmızı kart!

Lige kötü bir başlangıç yapan Boluspor, Giresunspor galibiyetinin ardından sahasında Keçiörengücü'nü de 3-1 mağlup etti. Her iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kart gördü.

25 Ekim 2019 22:35

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, sahasında Keçiörengücü’nü 3-1 yendi.  Bu sonuçla ev sahibi ekip 8 puana yükselirken, Başkent temsilcisi 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak'ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan'ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 2-0

76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci'nin şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç’ın şutunda top ağlara gitti. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Murat Altan

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 90 Mustafa Sami Can Keskin), Poepon, Bilal Kısa (Dk. 46 Umut Gündoğan), Hakan Arslan, Dodo, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 65 Erdem Onur Beytaş), Madinda, Abdulkadir Korkut (Dk. 65 Rıdvan Şimşek), Kone (Dk. 79 Diabang), Mendy, Samet Akaydın, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Goller: Dk. 13. Bilal Kısa, Dk. 19 Melih Okutan, Dk. 90 Mustafa Eskihellaç (Boluspor), Dk. 76 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 61 Umut Gündoğan (Boluspor), Dk. 90 Samet Akaydın (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 36 Madinda, Dk. 86 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

Son güncelleme 22:35 | 25 Ekim 2019
boluspor Keçiörengücü tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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