Bitse de gitsek futbolu

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumun büyük kısmı psikolojik. Yanlış kadro mühendisliği yapılmış olabilir. Yeni hocasıyla farklı bir oyun sistemini deniyor da olabilir ama futbolcuların resmen kimyası bozulmuş. Beşiktaşlı futbolcuların üzerinde anlamsız bir ölü toprağı, yüzünde hayattan bezmiş, tükenmiş bir ifade olunca, ortaya konan futbol da bitse de gitsek tadında.

Bugüne kadar baskı altında çalışmamış Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yaşanan böylesine kaotik bir ortamda başarılı olması da beklenemez. Onun kenardaki pes etmiş hali ortadayken, bu takımın ayağa kalkma şansı yok. Tribünlerle Avcı arasındaki kan uyuşmazlığı dün gece tamamen bitti. Acil kan değişimi kaçınılmaz gibi duruyor.

Oysa Braga mücadelesi Beşiktaş için ağaya kalkma maçıydı. Takımın yaşadığı sakatlıklar yüzünden kadro oluşturamadığı ortada ancak Roco, Rebocho ve Boyd gibi isimlerin bu takımın kalibresinde olmadığı da Braga maçında net şekilde, bir kez daha görüldü. Peki, bu takımın kaptanlığını yapmış Oğuzhan'a ne demeli? Futbol onu bırakmış, haberi yok. Verdiği hatalı geri pas sonrasında yenen gole bir şey demiyorum, futbolda hata var. Ama ortaya koyduğu umursamaz futbolun bu oyunda yeri yok.

Sadece Caner'in yaptığı sert ortalara bel bağlayan Beşiktaş, Umut'la aradığı golü de o şekilde buldu. Ancak Umut'un golü bile takımı ateşlemeye yetmedi. Ljajic'in kazanılan penaltıyı kullanırkenki yüz ifadesi maçın Beşiktaş adına özetiydi. Kaçan penaltı sonrası yeniden sıradanlaşan Beşiktaş, maçı da kaybetti.

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