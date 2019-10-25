Beşiktaş’ın yeni umudu Kartal Kayra Yılmaz 7 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya 2-1 yenilen Beşiktaş’ta moraller bozuk olsa da genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ın ilk kez siyah beyazlı takımla sahaya çıkması taraftarların yüzünü güldürdü.

Birçok oyuncunun protesto edildiği maçta 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz topu her ayağına aldığında taraftarlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında protestolar eşliğinde oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup’un yerine giren Kartal Kayra’nın yıllar önce sosyal medyada yaptığı bir yorum ise yeniden gündeme geldi.

2012 yılında Twitter’da bir hesabın Oğuzhan Özyakup’un yaptığı açıklamaları paylaşmasının ardından buna yanıt veren Kartal Kayra, “Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme. Bu takımda seninle oynamak istiyorum. 5 Sene sonra geleceğim inşallah” ifadelerini kullandı.

@beyazlasiyah Takımda En iyilerden birisin bir yere gitme bu takımdan senle oynamak istiyorum bnde 5 sene sonra gelicem inş.. — Kartal Kayra Yılmaz (@KartalKayra) November 5, 2012

Bu yorumu yaptığında 12 yaşında olan Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl sonra dün gece oynanan Braga maçında birlikte oynamak istediği Oğuzhan Özyakup’un yerine siyah beyazlı taraftarların önünde ilk kez forma giydi ve hayalini gerçekleştirmiş oldu.