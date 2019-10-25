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Beşiktaş’ın yeni umudu Kartal Kayra Yılmaz 7 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi!
Süper Lig

Beşiktaş’ın yeni umudu Kartal Kayra Yılmaz 7 yıl sonra hayalini gerçekleştirdi!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Braga karşılaşmasında forma giyen 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz, siyah beyazlı formayla ilk kez resmi bir maça çıkarken yıllar önce sosyal medyada yaptığı bir yorumu da gerçeğe çevirmiş oldu.

25 Ekim 2019 12:35

UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya 2-1 yenilen Beşiktaş’ta moraller bozuk olsa da genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz’ın ilk kez siyah beyazlı takımla sahaya çıkması taraftarların yüzünü güldürdü.

Birçok oyuncunun protesto edildiği maçta 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz topu her ayağına aldığında taraftarlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında protestolar eşliğinde oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup’un yerine giren Kartal Kayra’nın yıllar önce sosyal medyada yaptığı bir yorum ise yeniden gündeme geldi.

2012 yılında Twitter’da bir hesabın Oğuzhan Özyakup’un yaptığı açıklamaları paylaşmasının ardından buna yanıt veren Kartal Kayra, “Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme. Bu takımda seninle oynamak istiyorum. 5 Sene sonra geleceğim inşallah” ifadelerini kullandı.

Bu yorumu yaptığında 12 yaşında olan Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl sonra dün gece oynanan Braga maçında birlikte oynamak istediği Oğuzhan Özyakup’un yerine siyah beyazlı taraftarların önünde ilk kez forma giydi ve hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Son güncelleme 12:36 | 25 Ekim 2019
beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz Oğuzhan Özyakup
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