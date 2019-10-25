BB Erzurumspor’da Rashad Muhammed krizi: ‘Ayrı oda tutup misafir çağırmış’

TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcusu Rashad Muhammed'in Bursaspor ile oynanan maçtan önce bir otelde oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Erkan Sözeri, daha önce kulüp yönetimine ‘kız arkadaşım trafik kazası geçirdi’ diyerek izin alan Rashad Muhammed'in bu kez otel odasına misafir çağırdığı için kadro dışı kaldığını söyledi.

Sözeri, “Erzurumspor'a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı. Rashad'ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim. Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış. Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir. Bunu açıklamayacaktım ama bazıları İbrahim Akdağ kadro dışı bıraktırdı dediği için açıklama yaptım. Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa Erzurumspor'a yakışmadığı için kalmıştır. Ertesi gün sen maça çıkıp maçta yürürsen sen kadro dışı kalırsın” şeklinde konuştu.

RASHAD MUHAMMED’DEN CEVAP GELDİ

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rashad Muhammed, “Bazı medya kanallarında işlenen haberlerle ilgili tarafıma bir açıklama yapma gerekliliği doğduğunu hissettim. Bursaspor maçı öncesi maçı seyretmek isteyen bir arkadaşımın otelde kaldığı doğru olmakla birlikte arkadaşımla görüşmek veya aynı odada kalmak gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Başta büyük Erzurumspor camiası olmak üzere tüm kamuoyunun bilmesini isterim ki, profesyonel bir futbolcu olarak Erzurumspor’u tekrar Süper Lig’e çıkarmak için her şeyimle konsantre iken, profesyonellikle bağdaşmayan bu davranışları sergilemeyi aklımdan bile geçirmem söz konusu değildir” dedi.