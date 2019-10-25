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Basel, Getafe’yi yenerek liderliği kaptı
Avrupa Ligi

Basel, Getafe’yi yenerek liderliği kaptı

Trabzonspor'un grubundaki diğer maçta Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yenerek grupta liderliğe yükseldi.

SKOR DIŞ HABER 25 Ekim 2019 00:22

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Getafe ile Basel karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez’de oynanan mücadeleyi İsviçre temsilcisi 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Grupta yenilgisi olmayan iki takımın mücadelesinde Basel, Fabian Frei’ın 18. dakikada attığı golle 3 puanı kaptı. Konuk takımda 8 farklı oyuncu sarı kart görürken, Bua 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Basel 7 puana yükselirken, Getafe 6 puanla ikinci sırada kaldı. Grupta Krasnodar 3 puanla 3., temsilcimiz Trabzonspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Basel ile Getafe 7 Kasım’da İsviçre’de karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 00:22 | 25 Ekim 2019
basel getafe uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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