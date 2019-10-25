Basel, Getafe’yi yenerek liderliği kaptı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Getafe ile Basel karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez’de oynanan mücadeleyi İsviçre temsilcisi 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Grupta yenilgisi olmayan iki takımın mücadelesinde Basel, Fabian Frei’ın 18. dakikada attığı golle 3 puanı kaptı. Konuk takımda 8 farklı oyuncu sarı kart görürken, Bua 73. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Basel 7 puana yükselirken, Getafe 6 puanla ikinci sırada kaldı. Grupta Krasnodar 3 puanla 3., temsilcimiz Trabzonspor ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Basel ile Getafe 7 Kasım’da İsviçre’de karşı karşıya gelecek.