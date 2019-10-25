Barcelona kazanıyor ama soyunma odası gergin! ‘Böyle giderse…’

İspanya La Liga devi Barcelona’da sular durulmuyor. Takımın yıldızı Lionel Messi’nin sakatlıklarla boğuşması ve lige yapılan kötü başlangıçtan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de istenilen futbolun sergilenememesi sonrası isyan bayrağı açıldı.

Slavia Prag deplasmanında 2-1’lik galibiyete rağmen soyunma odasına futbolcuların mutsuz olduğu öğrenilirken teknik direktör Ernesto Valverde gelmeden önce takımın liderlerinin bir konuşma yaptığı belirtildi.

Marca’da yer alan habere göre; “Böyle oynarsak Şampiyonlar Ligi’ni kazanamayız” diyen futbolcular turnuvada daha ileriye gidebilmek için bu durumdan kurtulmaları gerektiği yorumunda bulundu.

Old Trafford`daki `Düşler Koltuğu`na büyük tepki! İngiltere Premier Lig devi Manchester United, `Düşler Tiyatrosu` olarak anılan stadyumunda `Düşler Koltuğu` adıyla yeni bir alan oluşturdu. İngiliz taraftarlar takımın daha önemli sorunları olduğunu belirterek bu uygulamaya sosyal medyadan tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Alman kaleci Marc Andre ter Stegen maçtan sonra yaptığı konuşmada, “Bence bazı şeyler hakkında görüşmeliyiz. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Bunu burada konuşmayacağım çünkü takım içinde bir olay. Bu benim işim değil, önce takım arkadaşlarımla konuşmam gerek” ifadelerini kullandı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Katalanlar, ligde son 4 maçı kazanarak ligde zirveye otursalar da oynanan futbol taraftarları da mutsuz ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde F Grubu’nda yer alan Barcelona, oynadıkları üç maçtan 2 galibiyet 1 beraberlikle ayrılarak 7 puanla lider konumda bulunuyor.