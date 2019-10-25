Avrupa’ya kök söktüren Beşiktaş 2 yılda dibe vurdu!

UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya 2-1 mağlup olarak 3’üncü maçında da sıfır çeken Beşiktaş 2 yıl içinde Avrupa arenasında zirveden yere çakıldı…

2017’de Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Leipzig ve Monaco gibi güçlü takımların arasından bir üst tura lider çıkan siyah beyazlılar tarihinde ilk kez rekor kırarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

REKOR KIRARAK TUR ATLAMIŞLARDI

Kartal o sezon namağlup 14 puanla grup lideri olarak ikinci tura adını yazdırıp Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştı. Şampiyonlar Ligi kalitesindeki takımları deplasmanda da devirerek müthiş bir başarı grafiği ortaya koyan Beşiktaş Türkiye’nin Avrupa’daki puan yükünü çekerek herkese büyük bir gurur yaşatmıştı.

3 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

Aradan geçen 2 yıl Beşiktaş için adeta kabusa dönüştü… Avrupa’daki ihtişamlı görüntüsünü kaybeden siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi K grubunda 3 maçta sıfır çekti. Vodafone Park’ta üst üste 4 Avrupa maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan siyah beyazlı takım geçen sezon Genk ve Malmö; bu yıl ise bu yıl ise Wolverhampton ve Braga’ya kaybetti. Ligde de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş kabus gibi giden sezonda Avrupa macerasında da büyük yara alarak taraftarlarını büyük bir şoka uğrattı.

BEŞİKTAŞ’IN 2017 ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU

BEŞİKTAŞ’IN 2019 UEFA AVRUPA LİGİ GRUBU