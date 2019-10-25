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Atlasglobal Yeşilyurt: 1 – VakıfBank: 3
Voleybol

Atlasglobal Yeşilyurt: 1 – VakıfBank: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında VakıfBank, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

25 Ekim 2019 15:40

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)

VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt (Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25

Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

Son güncelleme 15:40 | 25 Ekim 2019
vakıfbank
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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