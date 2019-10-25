Atlasglobal Yeşilyurt: 1 – VakıfBank: 3

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu
Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)
VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt (Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25
Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)
Maç Sonucu / Match Result: Yeşilyurt: 1 – VakıfBank: 3 Tebrikler Kızlar!#ForMore #goVakif #VakifBankSK pic.twitter.com/n4ZZ2CX0mM
— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) October 25, 2019