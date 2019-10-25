Abdullah Avcı: İstifa etmeyi hiç düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim!

Avrupa Ligi K grubundaki 3’üncü maçında da mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon siyah beyazlıların başında çıktığı 3 maçta da puan alamayan Avcı, taraftarların istifa çağrılarına cevap verdi.

İşte Abdullah Avcı’nın yaptığı açıklamalar:

“Golü bulduk, 2 dakika sonra penaltıyı kaçırdık. Zihinsel yorgunluk ve arkasından kazanma duygusu derken, geçiş takımına karşı geniş alanlar verdik. Yediğimiz golden sonra oyunu çevirme gibi bir durumumuz olmadı ve maçı kaybettik. Beşiktaş takımının forması ve oyuncusu değerlidir. Mevcut kadroyla ancak bunu yapabildik.”

‘PENALTIYI ATSAK BAŞKA BİR ŞEY OLACAKTI’

“Oyun zaman zaman gitti, geldi. Oyun cebimize kadar geldi. Çeviremedik ve kaybettik. Avrupa Ligi’ni oynadıktan sonra en az dinlenen biziz. Fiziksel ve zihinsel olarak toparlanıp pazar gününe hazırlanmamız gerekiyor. Oğuzhan ancak 60 dakika oynayabilirdi. Necip’i belki hafta sonu da kullanabilirim. Üçüncü hamlem kenar ortası içindi. Umut Nayir… Belki penaltıyı atsak başka bir şey olacaktı.”

“Oyunda 3-4 haftadır esneklik yapıyorum. Saha parselizasyonunda birtakım değişiklikler vardı. Necip sağ bek oynadı. Roco ilk kez oynadı. Ben oyunun ilk bölgesinde oyun kurulumu istemedim. Defans dörtlümüzün üçü ilk defa birlikte oynadı. 8-9. haftada 11’de 22 farklı oyuncuyla başlama bir teknik adamın başına gelmemiştir herhalde. 22 farklı oyuncuyla 11’de başlıyorsan bunda bir sıkıntı var. İdeal takımımla bir maç oynamadım herhalde. Bazen performans, bazen sakatlık, bazen tercihlerimiz.”

SON DAKİKA | Beşiktaş tribünlerinde `Avcı istifa` sesleri! Beşiktaş`ın Braga ile oynadığı karşılaşmada taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı`ya istifa tezahüratlarında bulundu. İlgili Haberi Oku

‘TARAFTAR TEPKİSİNDE HER ZAMAN HAKLIDIR’

”İstifa etmeyi hiç düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar, forma alıyorlar, kombine alıyorlar. Taraftar tepkisinde her zaman haklıdır. Ağızlarından şu ana kadar kötü bir kelime de çıkmıyor. Bence taraftar tepkisinde haklı. Burada desibel rekoru kırmış bir taraftar var. Pazar günü desteklerini bekliyoruz.”