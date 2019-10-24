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Younes Belhanda’ya af yok!
Süper Lig

Younes Belhanda’ya af yok!

Yıldız futbolcunun, tribünlere Fransızca ve Arapça ağıza alınmayacak sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Ateş püsküren tribünler, yönetimden Belhanda’ya ceza verilmesini istiyor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 24 Ekim 2019 07:38

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Younes Belhanda krizi yaşanıyor. 67. dakikada saha kenarına gelirken taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalan Belhanda'nın tribüne doğru, Fransızca “Bande de fils de pute, je vous bai (O.ç, a.k)” ve Arapça “Nikom..k (A….S)” şeklinde ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı. Taraftarlar, Belhanda'ya ceza verilmesini istiyor.

KÜFRÜ KİMSE HAK ETMEZ

Oyuncusunu teselli eden Teknik Direktör Fatih Terim, ıslıklayanların gerçek Galatasaraylı taraftar olmadığını belirtti. Terim, “Herkes ufak tefek reaksiyonları hak edebilir ben de dahil ama küfür, ıslık kimse hak etmez” ifadesini kullandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da “Bu futbolcular bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Taraftarlarımızdan rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir” diye sahip çıktı.

Son güncelleme 07:44 | 24 Ekim 2019
galatasaray taraftar kavga younes belhanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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