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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi Türkiye’ye yaradı! Şimdi sıra bizde!
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi Türkiye’ye yaradı! Şimdi sıra bizde!

UEFA'nın kulüp puanına göre ülke sıralamasında şu an 11. sırada yer alıyoruz ve mevcut durumla Süper Lig şampiyonu da artık Devler Ligi için eleme oynayacak. Sezonu ilk 10'da kapatmak için yarıştığımız ülkelerden Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya temsilcileri iyi bir hafta geçirmezken ülkemizin temsilcilerine de fırsat doğdu! İşte son durum...

24 Ekim 2019 00:56

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi maçları sona ererken çıkan sonuçlar Türkiye’nin lehine oldu. UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında 2020 için 11. sırada yer alan ve lig şampiyonunu direkt olarak gruplara gönderecek olan ilk 10 ülkenin arasında şu anki durumuyla yer alamayan Türkiye için de bir fırsat doğdu.

Salı gecesi Shakhtar Donetsk, evinde konuğu Dinamo Zagreb’le 2-2 berabere kalırken 10. sıra için mücadele eden ülkeler olan Belçika, Hollanda ve Avusturya temsilcileri de çarşamba gecesi sahneye çıktı. Ajax, konuğu Chelsea’ye 1-0 yenildi, Genk evinde Liverpool’a 4-1’le boyun eğdi, Salzburg ise Avusturya’da konuk ettiği Napoli’ye 3-2 mağlup oldu.

Türkiye bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’le istediği sonuçları almaktan uzak bir görüntü çizerken düşülen bu sıkıntılı durumdan çıkmak için temsilcilerimizin bir an önce puan veya puanlar alması gerekiyor. UEFA, puanlama sistemine göre her galibiyet için 2, her beraberlik için ise 1 puan vermekte.

23 Ekim 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi`nde heyecan devam etti! İşte toplu sonuçlar... UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup aşaması heyecanı 3. maçlarla devam etti. Salı maçlarının ardından çarşamba gecesi de heyecan dolu maçlara sahne oldu! Yusuf ve Mehmet Zeki`nin forma giydiği Lille, sahasında ağırladığı Valencia karşısında 90+5`te 1-1`le puanı almayı başardı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:59 | 24 Ekim 2019
uefa avrupa ligi UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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