UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi Türkiye’ye yaradı! Şimdi sıra bizde!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi maçları sona ererken çıkan sonuçlar Türkiye’nin lehine oldu. UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında 2020 için 11. sırada yer alan ve lig şampiyonunu direkt olarak gruplara gönderecek olan ilk 10 ülkenin arasında şu anki durumuyla yer alamayan Türkiye için de bir fırsat doğdu.

Salı gecesi Shakhtar Donetsk, evinde konuğu Dinamo Zagreb’le 2-2 berabere kalırken 10. sıra için mücadele eden ülkeler olan Belçika, Hollanda ve Avusturya temsilcileri de çarşamba gecesi sahneye çıktı. Ajax, konuğu Chelsea’ye 1-0 yenildi, Genk evinde Liverpool’a 4-1’le boyun eğdi, Salzburg ise Avusturya’da konuk ettiği Napoli’ye 3-2 mağlup oldu.

Türkiye bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’le istediği sonuçları almaktan uzak bir görüntü çizerken düşülen bu sıkıntılı durumdan çıkmak için temsilcilerimizin bir an önce puan veya puanlar alması gerekiyor. UEFA, puanlama sistemine göre her galibiyet için 2, her beraberlik için ise 1 puan vermekte.

