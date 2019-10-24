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Türkiye yükseldi
Milli Takımlar

Türkiye yükseldi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye 4 basamak çıkarak 32'nciliğe yerleşti.

24 Ekim 2019 13:14

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32’nciliğe yükseldi. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32’nciliğe yerleşti. Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika 1755

2- Fransa 1726

3- Brezilya 1715

4- İngiltere 1651

5- Uruguay 1642

6- Portekiz 1632

7- Hırvatistan 1631

8- İspanya 1625

9- Arjantin 1617

10- Kolombiya 1615

Son güncelleme 13:14 | 24 Ekim 2019
fifa türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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