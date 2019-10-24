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Trabzonspor’a son dakikada Sturridge’den kötü haber!
Trabzonspor

Trabzonspor’a son dakikada Sturridge’den kötü haber!

Trabzonspor'un İngiliz forveti Daniel Sturridge, son antrenmandan sonra oluşan kasığındaki sertlik nedeniyle Krasnodar maçının kadrosundan çıkarıldı.

24 Ekim 2019 20:41

Trabzonspor Kulübü’nün doktoru M. Hakan Ayaz, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarları üzen bir haber verdi! Kulübün resmi sitesinden Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ayaz, İngiliz forvetin Krasnodar maçında riske edilmeyeceğini belirtti.

Tecrübeli forvetin kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge'in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır” dedi.

Son güncelleme 20:42 | 24 Ekim 2019
Daniel Sturridge trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
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8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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