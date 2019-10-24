Trabzonspor’a son dakikada Sturridge’den kötü haber!

Trabzonspor Kulübü’nün doktoru M. Hakan Ayaz, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarları üzen bir haber verdi! Kulübün resmi sitesinden Daniel Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ayaz, İngiliz forvetin Krasnodar maçında riske edilmeyeceğini belirtti.

Tecrübeli forvetin kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge'in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır” dedi.