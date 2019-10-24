Trabzonspor Krasnodar maçı canlı yayın | Trabzon Krasnodar maçı canlı izle

Trabzonspor Krasnodar canlı! Trabzonspor Krasnodar maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması heyecanı devam ediyor. Grupta umutlarını güçlü bir şekilde sürdürmek isteyen Trabzonspor, konuğu Krasnodar’ı mağlup ederek grup aşamasındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Temsilcimizin geride kalan iki maç sonunda 1 puanı bulunuyor. Krasnodar ise 3. sıradaki Trabzonspor’un ardında puansız ve son sırada… Trabzonspor Krasnodar maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Trabzonspor Krasnodar maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI İLK 11’LER
STAT: Medical Park
SAAT: 22.00
HAKEM: Harald Lechner
YAYIN: beIN SPORTS HD1
TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
KRASNODAR: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg
YEDEKLER: Kritsyuk, Fjoluson, Ari, Namli, Utkin, Fernandes
TEKNİK DİREKTÖR: Sergei Matveev
Sturridge şoku!
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemiyor. Aynı zamanda maçtan önce çarşamba akşamı yapılan antrenmanı kasık ağrısı nedeniyle yarıda bırakan Daniel Sturrdige, kasığındaki sertleşme nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Misafir takımda ise sakat oyuncu bulunmuyor.