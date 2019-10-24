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TFF’den disiplin talimatında iki değişiklik!
Süper Lig

TFF’den disiplin talimatında iki değişiklik!

Yapılan değişiklikle sezon içinde 4 sarı karta ulaşan teknik adam, görevli ve kulüp yöneticileri sonraki maçta cezalı olacak

24 Ekim 2019 19:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı’nın iki maddesinde değişikliğe gitti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 93. maddede yapılan değişiklikle, bir sezonda aynı kategoride 4 sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticileri, bir sonraki resmi maçta cezalı duruma düşecek.

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikle hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının “kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz” istisnası kaldırıldı.

Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezasının, kulübün play-off finali, Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği bir müsabakanın oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

Son güncelleme 19:58 | 24 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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