Süper Lig’de 9. hafta programı: Bu hafta fikstür’de hangi maçlar var?

Süper Lig’de son puan durumuna göre Alanyaspor lider konumda yer alıyor. Antalya ekibini Trabzonspor ve Fenerbahçe takip ediyor. Haftanın fikstürüne göre Süper Lig’de biraz daha alt sıralarda yer alan Beşiktaş ve Galatasaray 27 Ekim Pazar günü karşılaşacak. Peki bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

26 Ekim Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)