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SON DAKİKA | Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları’nda şampiyon oldu
Güreş

SON DAKİKA | Rıza Kayaalp 2019 Dünya Askeri Oyunları’nda şampiyon oldu

Rıza Kayaalp, askerde de boş geçmedi... Vatani görevini yaparken 2019 Dünya Askeri Oyunları'na katılan Kayaalp finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

24 Ekim 2019 14:28

Dünya Askeri Oyunları’nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin’in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Son güncelleme 15:48 | 24 Ekim 2019
güreş Rıza Kayaalp
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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