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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Necip Uysal’a protesto
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Necip Uysal’a protesto

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadığı maçta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki geldi. Kısa süre sonra oyundan çıkan Necip Uysal da protestoya uğrarken Braga'nın ikinci golünden sonra Caner Erkin de top ayağına geldiğinde ıslıklandı.

24 Ekim 2019 21:19

UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’yı konuk eden Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup krizi yaşandı.

Maça ilk 11’de başlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlıların 38. dakikada yediği golden önce pas hatası yapan isim oldu. Domagoj Vida’ya yolladığı geri pası, rakip oyuncu Ricardo Horta kapınca top ağlarla buluşmuş ve Beşiktaş 1-0 geriye düşmüştü.

İkinci yarının 61. dakikasında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, taraftarların ıslıklı protestoları arasında oyundan çıktı. Tecrübeli isim yerini 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı.

Öte yandan 68. dakikada oyundan alınan Necip Uysal da taraftarın protestosuyla karşılaştı. Necip Uysal’ın yerine oyuna giren Umut Nayir 3 dakika sonra attığı golle skoru 1-1’e getirmeyi başardı.

Ancak Braga’nın ikinci golü bulmasının ardından Caner Erkin de top ayağına her geldiğinde taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

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Son güncelleme 21:44 | 24 Ekim 2019
beşiktaş Oğuzhan Özyakup
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