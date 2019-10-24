SON DAKİKA | Beşiktaş tribünlerinde ‘Avcı istifa’ sesleri!

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Braga’yı ağırlayan Beşiktaş’ta taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti.

Maç içerisinde Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Tyler Boyd gibi isimleri ıslıklayan siyah beyazlı taraftarlar, Braga’nın attığı ikinci golden sonra teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti.

‘Avcı istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.

Maçtan sonra basın toplantısında konuşan Avcı, istifa tezahüratları için “İstifa etmeyi düşünmedim, mücadele etmeye devam edeceğim ama taraftar her zaman haklıdır. Hayatlarından fedakarlık yapıyorlar, forma alıyorlar, kombine alıyorlar. Taraftar tepkisinde her zaman haklıdır. Ağızlarından da kötü bir şey çıkmadı” ifadelerini kullandı.

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