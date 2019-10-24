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Sarıyer Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında FM polemiği! ‘Kovmayacaktınız’
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Sarıyer Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında FM polemiği! ‘Kovmayacaktınız’

Sarıyer Belediyesi ile bilgisayar oyunu FM oynayan bir kişi arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, dolaylı yoldan da olsa ikilinin diyaloğuna ortak oldu.

24 Ekim 2019 14:04

Sosyal medyayı en aktif kullanan belediyelerden biri olan Sarıyer Belediyesi ile FM oynayan bir sosyal medya kullanıcısı arasındaki ilginç diyalog, çok konuşulmuştu. Oyunda, Sarıyer’in Şampiyonlar Ligi’ne gitmesini sağlayan kullanıcının, takımın elenmesinin ardından, Sarıyer Belediyesi tarafından esprili bir şekilde görevine son verilmesi, sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Sarıyer Belediyesi’nin Twitter hesabını etiketleyen FM oyuncusu, sosyal medya hesabından “CL’de ilk maçta kendi evimizde iyi oynadık ve Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldık. 2. maçta Liverpool deplasmanına çıktık 3-0 yenildik ve yapacak hiçbir şey yok az bile yedik. Asıl enteresan olan Fenerbahçe 5-3 Real Madrid” mesajını paylaşmıştı. Belediye ise Şampiyonlar Ligi’nden elenmeye tepki göstererek Twitter kullanıcısına istifa çağrısında bulunmuştu. Konuşmanın devamında Sarıyer Belediyesi, FM oyuncusunun teknik direktörlük görevine son vermişti.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE DAHİL OLDU

Sarıyer Belediyesi ile FM oyuncusu arasındaki diyaloğa, Ankara Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Bir yıkımın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, paylaşımın altına Sarıyer Belediyesi’nden gelen mesaja, FM oyuncusunu destekler bir yanıt verdi.

Sarıyer Belediyespor’un “Videodan çıkamıyoruz, birkaç saatlik versiyonu varsa gönderir misiniz?” şeklindeki esprili paylaşımı “Başarılı Teknik Direktör Sn. @zihamajc’ın sözleşmesini feshetmeyecektiniz. Tepkiliyiz, üzgünüz” şeklinde cevap verdi. İki belediyenin karşılıklı atışmasına bir süre sonra FM oyuncusu da katıldı.

İşte yaşanan diyalog:

Son güncelleme 14:04 | 24 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi fm Sarıyer Belediyesi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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