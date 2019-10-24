Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde ‘ülke puanı’ meselesinde son durum! 10. sıra için kıyasıya bir yarış!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz mücadelelerini sürdürürken dört takımımızın da tatsız gidişi, geçen sezonki olumsuz performanslarla birleşti ve korktuğumuz durum başımıza geldi. UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.
Eleme turlarındaki geçmiş performanslarımız da hatırlanırsa sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. Bunu değiştirmek ise Avrupa sahnesinde yer alan dört takımımızda. Galatasaray’ın Devler Ligi’nde, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in ise Avrupa Ligi’nde 1 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise iki numaralı kupada henüz puan alamadı.
|2019-2020 PUANI
|2015-2020 TOPLAM PUAN
|TOPLAM TAKIM / AKTİF TAKIM
|8. Belçika
|5.000
|35.300
|5/4: C. Brugge, Genk (UŞL), Gent, S. Liege (UAL)
|9. Hollanda
|6.400
|32.750
|5/4: Ajax (UŞL), Feyenoord, AZ, PSV (UAL)
|10. Ukrayna
|3.200
|32.100
|5/3: S. Donetsk (UŞL), Olexandriya, D. Kiev (UAL)
|11. Türkiye
|2.400
|31.000
|5/4: Galatasaray (UŞL), Beşiktaş, Trabzonspor, M. Başakşehir (UAL)
|12. Avusturya
|2.800
|29.925
|5/3: Salzburg (UŞL), Wolfsberger, LASK
Türkiye bu süreçte 10. sıra için tabloya baktığımızda dört ülkeyle mücadele ediyor. UEFA hem Devler Ligi’nde hem iki numaralı kupada galibiyet başına iki puan verirken beraberliğe bir puan veriyor (eleme aşamalarında alınan puanlar ikiye bölünüyor). Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise çeyrek final ve sonrasında tur başına ekstra bir puan veriliyor. Evkur Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere Avrupa sahnesinde alınan tüm puanlar katılan ülke sayısına bölünüyor.
Sıralamada yakınımızdaki ülkeler Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb
Club Brugge 0-5 PSG
Ajax 0-1 Chelsea
Salzburg 2-3 Napoli
Genk 1-4 Liverpool
10. sıra için yarıştığımız ülkelerin temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları ise şu şekilde:
Young Boys – Feyenoord
Gent – Wolfsburg
St. Etienne – Olexandriya
Medipol Başakşehir – Wolfsberger
AZ Alkmaar – Astana
Dinamo Kiev – Copenhagen
PSV – LASK
E. Frankfurt – Standard Liege