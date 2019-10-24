Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde ‘ülke puanı’ meselesinde son durum! 10. sıra için kıyasıya bir yarış!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz mücadelelerini sürdürürken dört takımımızın da tatsız gidişi, geçen sezonki olumsuz performanslarla birleşti ve korktuğumuz durum başımıza geldi. UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.

Eleme turlarındaki geçmiş performanslarımız da hatırlanırsa sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. Bunu değiştirmek ise Avrupa sahnesinde yer alan dört takımımızda. Galatasaray’ın Devler Ligi’nde, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in ise Avrupa Ligi’nde 1 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise iki numaralı kupada henüz puan alamadı.

2019-2020 PUANI 2015-2020 TOPLAM PUAN TOPLAM TAKIM / AKTİF TAKIM 8. Belçika 5.000 35.300 5/4: C. Brugge, Genk (UŞL), Gent, S. Liege (UAL) 9. Hollanda 6.400 32.750 5/4: Ajax (UŞL), Feyenoord, AZ, PSV (UAL) 10. Ukrayna 3.200 32.100 5/3: S. Donetsk (UŞL), Olexandriya, D. Kiev (UAL) 11. Türkiye 2.400 31.000 5/4: Galatasaray (UŞL), Beşiktaş, Trabzonspor, M. Başakşehir (UAL) 12. Avusturya 2.800 29.925 5/3: Salzburg (UŞL), Wolfsberger, LASK

Türkiye bu süreçte 10. sıra için tabloya baktığımızda dört ülkeyle mücadele ediyor. UEFA hem Devler Ligi’nde hem iki numaralı kupada galibiyet başına iki puan verirken beraberliğe bir puan veriyor (eleme aşamalarında alınan puanlar ikiye bölünüyor). Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise çeyrek final ve sonrasında tur başına ekstra bir puan veriliyor. Evkur Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere Avrupa sahnesinde alınan tüm puanlar katılan ülke sayısına bölünüyor.

Sıralamada yakınımızdaki ülkeler Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb

Club Brugge 0-5 PSG

Ajax 0-1 Chelsea

Salzburg 2-3 Napoli

Genk 1-4 Liverpool

10. sıra için yarıştığımız ülkelerin temsilcilerinin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçları ise şu şekilde:

Young Boys – Feyenoord

Gent – Wolfsburg

St. Etienne – Olexandriya

Medipol Başakşehir – Wolfsberger

AZ Alkmaar – Astana

Dinamo Kiev – Copenhagen

PSV – LASK

E. Frankfurt – Standard Liege

UEFA Şampiyonlar Ligi`nde çarşamba gecesi Türkiye`ye yaradı! Şimdi sıra bizde! UEFA`nın kulüp puanına göre ülke sıralamasında şu an 11. sırada yer alıyoruz ve mevcut durumla Süper Lig şampiyonu da artık Devler Ligi için eleme oynayacak. Sezonu ilk 10`da kapatmak için yarıştığımız ülkelerden Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya temsilcileri iyi bir hafta geçirmezken ülkemizin temsilcilerine de fırsat doğdu! İşte son durum... İlgili Haberi Oku