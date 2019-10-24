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Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Genk 1-4 Liverpool, Salzburg 2-3 Napoli, Slavia Prag 1-2 Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Genk 1-4 Liverpool, Salzburg 2-3 Napoli, Slavia Prag 1-2 Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Dün akşam Liverpool, Genk'i 4 golle geçti. Napoli'ye yenilen Salzburg'da ise Erling Haaland iki golle Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

24 Ekim 2019 08:18

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 3. maçlarla devam etti. Yusuf ve Mehmet Zeki’nin forma giydiği Lille, sahasında ağırladığı Valencia karşısında 90+5’te 1-1’le puanı almayı başardı. İzleyemeyenler için Şampiyonlar Ligi maç özetleri haberimizde.

HAALAND REKOR KIRDI

Salzburg’un sahasında Napoli’ye 3-2 yenildiği maçta, Avusturya ekibinin golleri 19 yaşındaki genç yıldız Erling Haaland’dan geldi.

Avrupa futbolunun yeni prensi Haaland, 40 ve 72. dakikadaki golleriyle, Şampiyonlar Ligi tarihinde Karim Benzema’dan sonra çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

19 yaşındaki Norveçli aynı zamanda, çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR

22 EKİM

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız

Olympiakos 2-3 Bayern Münih

Manchester City 5-1 Atalanta

Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)

Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)

23 EKİM

Salzburg 2-3 Napoli

Genk 1-4 Liverpool

Inter 2-0 B. Dortmund

Slavia Prag 1-2 Barcelona

Benfica 2-1 O. Lyon

Lille 1-1 Valencia

RB Leipzig 2-1 Zenit (19.55)

Ajax 0-1 Chelsea (19.55)

Son güncelleme 08:18 | 24 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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