Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Genk 1-4 Liverpool, Salzburg 2-3 Napoli, Slavia Prag 1-2 Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 3. maçlarla devam etti. Yusuf ve Mehmet Zeki’nin forma giydiği Lille, sahasında ağırladığı Valencia karşısında 90+5’te 1-1’le puanı almayı başardı. İzleyemeyenler için Şampiyonlar Ligi maç özetleri haberimizde.
HAALAND REKOR KIRDI
Salzburg’un sahasında Napoli’ye 3-2 yenildiği maçta, Avusturya ekibinin golleri 19 yaşındaki genç yıldız Erling Haaland’dan geldi.
Avrupa futbolunun yeni prensi Haaland, 40 ve 72. dakikadaki golleriyle, Şampiyonlar Ligi tarihinde Karim Benzema’dan sonra çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE
19 yaşındaki Norveçli aynı zamanda, çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR
22 EKİM
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Club Brugge 0-5 Paris Saint Germain
Tottenham Hotspur 5-0 Kızılyıldız
Olympiakos 2-3 Bayern Münih
Manchester City 5-1 Atalanta
Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova
Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb (19.55)
Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen (19.55)
23 EKİM
Salzburg 2-3 Napoli
Genk 1-4 Liverpool
Inter 2-0 B. Dortmund
Slavia Prag 1-2 Barcelona
Benfica 2-1 O. Lyon
Lille 1-1 Valencia
RB Leipzig 2-1 Zenit (19.55)
Ajax 0-1 Chelsea (19.55)