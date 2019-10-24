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Ricardo Sa Pinto’dan galibiyet ve penaltı yorumu
Beşiktaş

Ricardo Sa Pinto’dan galibiyet ve penaltı yorumu

Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş karşılaşmasının ardından grupta iyi bir durumda olduklarını söyleyerek, "Amacımız bir üst tura yükselmek" dedi.

24 Ekim 2019 22:35

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Alınan sonuçtan ve futbolcularının performansından memnun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pinto, “Burada kazanmak çok güzel. Beşiktaş maça güçlü ve isteyerek başladı. İkinci golümüz ofsayt mı bilmiyorum ama penaltı pozisyonunda, ben penaltı olmadığını görüyorum. Yine de kazandığımız için çok mutluyum. Grupta iyi bir durumdayız. Ama hiçbir şey bitmedi. Bütün rakiplerimiz çok iyi takımlar. Avantajlıyız ve önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme 22:39 | 24 Ekim 2019
braga Ricardo Sa Pinto uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Yeni Malatyaspor
8 4 13
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